NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Die US-Halbleiterindustrie dürfte 2024 von einer zyklischen Erholung und anhaltend starken Nachfragetrends im Cloud-Geschäft sowie bei Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/bek;