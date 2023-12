NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 US-Dollar belassen. Obwohl die Aktie des Chipkonzerns seit Jahresbeginn dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) erstaunlich stark zugelegt habe, sei sie immer noch so günstig bewertet wie letztmals Ende des Geschäftsjahres 2018, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut ihr einen weiteren Anstieg zu./gl/edh;