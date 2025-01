NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 575 auf 515 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Peter Welford schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von enttäuschenden Studiendaten zum Wirkstoff Cagrisema zum Einsatz gegen Übergewicht. Er rechnet mit einer um ein Jahr verspäteten Marktstart 2027 und reduzierte zugleich die Prognose für den maximal erreichbaren Umsatz mit dem Mittel. Die Konsensschätzungen für Cagrisema müssten wohl noch weiter sinken./bek/mis;