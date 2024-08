ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Analystenrunde mit Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen und Finanzchef Karsten Munk Knudsen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. Das Management habe positiv geklungen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Abnehmmitteln sei weiterhin sehr groß, während der Preisdruck in einigen Bereichen nicht überrasche./mis/edh;