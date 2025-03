ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Neueste Daten zeigten, dass die Erstverschreibungstrends für das GLP-1-Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns im US-Markt in der Woche bis zum 7. März rückläufig gewesen seien, schrieb Analyst Jo Walton am Montag in einer ersten Reaktion./gl/mis;