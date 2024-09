NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1070 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Appetitzügler Monlunabant habe in der Studie das untere Ende seiner Erwartungen an die Gewichtsabnahme erfüllt, schrieb Analyst James Quigley am Freitag in seinem Kommentar. Die neuropsychiatrischen Nebeneffekte seien aber enttäuschend. In der nächsten Studienphase werde nun die Dosis gesenkt, und nach einer Balance aus Wirkung und Nebenwirkungen gesucht./ag/ajx;