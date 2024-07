ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis vor Zahlen zum zweiten Quartal von 108 auf 111 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston unterzog das Ergebnis in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals einer näheren Prüfung. Im Einklang mit den erhöhten Zielen des Pharmakonzerns hob er seine Gewinnschätzungen je Aktie für das laufende und das kommende Jahr etwas an. Novartis sei in den nächsten Jahren besonders großen Patentverlustrisiken ausgesetzt, doch die Aussicht auf anderweitiges Wachstum werde immer besser./tih/mis;