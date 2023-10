FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich eines Forschungserfolgs mit dem Prüfkandidaten Iptacopan gegen Nierenleiden auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Dass die Zwischenziele in der Phase-III-Studie erreicht worden seien, betrachte er als ein kleines, aber klar positives Ergebnis für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/jha/;