NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies einigen wichtigen Produkten. Die Folge davon sei ein erneut angehobener Ausblick./tih/gl;