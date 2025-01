NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einer zusammenfassenden Mitteilung zum Neugeschäft im vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Hohe Auftragseingänge verschafften dem Hersteller von Windkraftanlagen eine solide Basis für das Jahr 2025, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Hohe Auftragseingänge seien schon erwartet worden, doch die rekordhohen Zahlen hätten diese noch übertroffen./tih/bek;