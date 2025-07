Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.01 Prozent stärker bei 3’861.27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 645.416 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.424 Prozent auf 3’877.41 Punkte an der Kurstafel, nach 3’861.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’884.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’859.42 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.881 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2025, den Wert von 3’867.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2025, wurde der TecDAX mit 3’474.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, wies der TecDAX 3’333.58 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12.36 Prozent. Bei 3’973.18 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 3.14 Prozent auf 17.73 EUR), Infineon (+ 1.10 Prozent auf 36.61 EUR), AIXTRON SE (+ 0.92 Prozent auf 16.37 EUR), HENSOLDT (+ 0.91 Prozent auf 93.95 EUR) und QIAGEN (+ 0.82 Prozent auf 41.08 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-2.65 Prozent auf 55.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.11 Prozent auf 42.76 EUR), Nagarro SE (-1.96 Prozent auf 60.10 EUR), Siltronic (-1.52 Prozent auf 41.60 EUR) und IONOS (-1.46 Prozent auf 37.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1’319’147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 295.263 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent an der Spitze im Index.

