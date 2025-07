Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.05 Prozent stärker bei 30’310.48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 307.771 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.195 Prozent auf 30’353.89 Punkte an der Kurstafel, nach 30’294.88 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’424.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’247.57 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0.583 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 03.06.2025, bei 30’773.34 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.04.2025, den Stand von 26’874.62 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 03.07.2024, bei 25’395.27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17.85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31’384.62 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.22 Prozent auf 93.80 EUR), Nordex (+ 3.14 Prozent auf 17.73 EUR), KION GROUP (+ 2.84 Prozent auf 49.92 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.56 Prozent auf 24.08 EUR) und KRONES (+ 2.32 Prozent auf 141.20 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TUI (-2.72 Prozent auf 7.44 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.65 Prozent auf 55.10 EUR), thyssenkrupp (-2.50 Prozent auf 9.05 EUR), RENK (-1.60 Prozent auf 63.22 EUR) und IONOS (-1.46 Prozent auf 37.00 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’449’645 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27.785 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 12.22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

