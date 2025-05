Nordex 14.45 CHF 6.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 22,60 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals deuteten auf einen höheren Kassenbestand zum Jahresende hin als am Markt erwartet, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochabend im Nachgang des Berichts. Der Trend der Verbesserung der Profitabilität setze sich fort./ag/ajx;

