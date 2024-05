NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex im Nachgang der Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Management schließe es nicht aus, dass der Windkraft-Anlagenbauer in diesem Jahr das obere Ende der Zielspanne erreiche, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität werde sich wohl in den kommenden Quartalen verbessern und die Auftragsaussichten seien robust./tih/he;