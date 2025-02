NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,05 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und berücksichtigte dabei den Bericht des Telekom-Netzwerkausrüsters zum vierten Quartal sowie den Ausblick auf 2025. Alles in allem sinken seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal sowie den Geschäftsjahren 2025 und 2026 leicht./ck/ajx;