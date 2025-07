FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Quartalszahlen von 4,75 auf 4,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vollständigen Kennziffern für das zweite Quartal hätten sich neben der jüngsten Gewinnwarnung des Telekomindustrie-Ausrüsters einige weitere Probleme aufgetan, schrieb Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx;