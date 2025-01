NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach Zahlen des wichtigsten chinesischen Handelspartners Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Die Umsätze der Chinesen seien im Dezember auf monatlicher Basis um 3,9 Prozent gesunken, hob Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Für Nike und Adidas zog sie aber den Rückschluss, dass sich die Nachfrage in China Schritt für Schritt verbessere./tih/he;