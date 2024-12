ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 82 auf 80 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Laut seiner Beobachtung der Vertriebskanäle dürfte sich das globale Umsatzwachstum des Sportartikelkonzerns in den vergangenen drei Monaten verschlechtert haben, schrieb Analyst Jay Sole in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die dürfte dazu führen, dass Nike schwache Ziele für das laufende Quartal ausgebe./edh/gl;