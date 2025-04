Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Am Donnerstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1.33 Prozent auf 39’142.23 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15.330 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 40’179.49 Zählern und damit 1.29 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (39’669.39 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39’745.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’950.31 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 3.46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41’841.63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43’487.83 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2024, den Wert von 37’753.31 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.67 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4.13 Prozent auf 55.76 USD), Boeing (+ 3.47 Prozent auf 161.90 USD), Procter Gamble (+ 2.55 Prozent auf 170.63 USD), Walt Disney (+ 2.46 Prozent auf 84.81 USD) und Johnson Johnson (+ 2.31 Prozent auf 157.47 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-22.38 Prozent auf 454.11 USD), NVIDIA (-2.87 Prozent auf 101.49 USD), Amgen (-1.89 Prozent auf 277.29 USD), Salesforce (-1.03 Prozent auf 247.26 USD) und Microsoft (-1.03 Prozent auf 367.78 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 69’661’739 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2.570 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch