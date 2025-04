Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 2.48 Prozent tiefer bei 38’170.41 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.599 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39’745.58 Zählern und damit 1.54 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (39’142.23 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’906.04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37’830.66 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.03.2025, einen Stand von 41’985.35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2025, wurde der Dow Jones auf 44’025.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37’986.40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.96 Prozent abwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 0.65 Prozent auf 56.12 USD), Merck (-0.19 Prozent auf 77.85 USD), Coca-Cola (-0.32 Prozent auf 72.77 USD), Johnson Johnson (-0.35 Prozent auf 156.92 USD) und McDonalds (-0.83 Prozent auf 308.72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-6.34 Prozent auf 425.33 USD), NVIDIA (-4.51 Prozent auf 96.91 USD), Salesforce (-4.45 Prozent auf 236.26 USD), American Express (-3.50 Prozent auf 242.51 USD) und Sherwin-Williams (-3.32 Prozent auf 322.30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 65’087’216 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.569 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch