NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 520 auf 445 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das von ihm erhoffte Abonnentenwachstum des Streaminganbieters nach der Umstellung des Abomodells verzögere sich unter anderem mangels neuer, attraktiver Filme und Serien sowie wegen des Streiks der Drehbuchautoren in den USA, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2024./edh/ajx;