Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’175 0.0%  SPI 19’965 0.1%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’669 0.0%  Euro 0.9220 0.0%  EStoxx50 6’224 0.0%  Gold 4’046 -1.1%  Bitcoin 48’310 0.1%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 72.3 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stadler-Aktie im Plus: Zugbauer kann S-Bahnen für Berlin bauen - Alstom gibt auf
Roche-Aktie in Grün: Unternehmen lanciert neue Genomsequenzierungs-Plattform
PSP Swiss Property-Aktie leichter: Verkauf von Richtipark - EBITDA-Ziel angehoben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Implenia-Aktie unbeeindruckt: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Suche...
eToro entdecken

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

83.67
CHF
0.38
CHF
0.46 %
13:52:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 12:59:53

Nestlé Neutral

Nestlé
83.47 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Nahrungsmittelhersteller sollte sich das tatsächliche Absatzwachstum (real internal growth) weiter verbessert haben, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt rechnet der Experte mit einem starken Jahresviertel, das anhaltende Fortschritte im operativen Geschäft und nachlassende negative Sondereffekte widerspiegeln dürfte./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nestlé

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nestlé-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nestlé-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
83.37 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
83.47 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.16%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse