Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Nahrungsmittelhersteller sollte sich das tatsächliche Absatzwachstum (real internal growth) weiter verbessert haben, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt rechnet der Experte mit einem starken Jahresviertel, das anhaltende Fortschritte im operativen Geschäft und nachlassende negative Sondereffekte widerspiegeln dürfte./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
83.37 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83.47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.16%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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