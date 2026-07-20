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20.07.2026 15:15:42

Nestle investiert 520 Mio Franken in italienisches Tiernahrungswerk

Nestle
92.20 EUR 0.44%
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Nestle baut seine Produktionskapazität für Tierfutter aus. Wie die Nestle-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Schweizer Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Die Produktion in Mantua soll 2029 anlaufen.

"Super-Premium-Nassfutter für Haustiere ist derzeit besonders attraktiv", sagte Rafael Lopez, CEO von Nestle Purina PetCare Europe.

Nestlé hatte dieses Jahr Pläne bekannt gegeben, 370 Millionen Franken für eine neue Nassfutterfabrik für Haustiere in Brasilien aufzuwenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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