NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Das zweite Quartal des Lebensmittelkonzerns sei enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zurückhaltung der Verbraucher spiegele sich in der Preisentwicklung wider./mf/mis;