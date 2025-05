Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich ging der SPI nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 16’965.38 Punkten aus dem Handel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.114 Prozent leichter bei 16’930.98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16’950.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17’030.01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’929.13 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 16’210.86 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.02.2025, einen Stand von 17’110.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, stand der SPI bei 15’974.09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.32 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17’386.61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Zählern verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Evolva (+ 23.72 Prozent auf 1.33 CHF), Gurit (+ 19.80 Prozent auf 19.00 CHF), Edisun Power Europe (+ 14.29 Prozent auf 51.20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9.44 Prozent auf 324.50 CHF) und Schlatter Industries (+ 7.83 Prozent auf 24.80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ONE swiss bank (-20.00 Prozent auf 4.00 CHF), Relief Therapeutics (-8.19 Prozent auf 2.64 CHF), DocMorris (-5.40 Prozent auf 8.94 CHF), ASMALLWORLD (-4.35 Prozent auf 1.10 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.48 Prozent auf 1.33 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’494’163 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 243.773 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch