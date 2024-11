FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Nemetschek von 53 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das operative Geschäft liegt voll im Plan, die so gut wie abgeschlossene Umstellung auf Abonnementmodelle im Segment Build wird das Konzernwachstum 2025 insgesamt beschleunigen", schrieb Analyst Armin Kremser in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Markterwartungen für 2025 ließen allerdings kaum noch Spielraum nach oben. "Die Aktie ist weiterhin mit Abstand die teuerste im Sektor", so Kremser./ag/tih;