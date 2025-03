FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarespezialist bleibe auch in schwerem Wasser auf Kurs, schrieb Analyst Nicolas Herms in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen./ag/edh;