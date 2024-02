ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Bausoftwarespezialist habe im Schlussquartal eine starke Dynamik verzeichnet, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Regional gesehen hinke Europa zwar weiterhin anderen Märkten hinterher, sei aber nicht in schlechter Verfassung. Zudem stimmten dort die Trends im Januar mit denen im vierten Jahresviertel überein./la/ajx;