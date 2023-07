NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Während der Umsatz des Wasserstoffunternehmens sich dynamisch entwickle, müssten sich die Ergebnisse verbessern, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick gestalte sich konstruktiv./mf/gl;