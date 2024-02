NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel nach Quartalszahlen von 6,40 auf 6,20 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wasserstoffkonzern habe zwar insgesamt stark angeschnitten, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Netto-Barmittelbestand habe aber enttäuscht./la/he;