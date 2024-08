NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 487 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;