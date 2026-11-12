Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 530 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn entspreche der Vorabankündigung vom 23. Oktober, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Auch die höheren Zielsetzungen seien seitdem schon bekannt gewesen und mittlerweile im Konsens eingearbeitet. In den neuen Details liege der Fokus nun auf dem Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung, in dem sich das Wachstum verbessert habe./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
530.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
580.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.68%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
589.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.11%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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