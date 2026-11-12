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12.11.2026 10:52:15

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
535.01 CHF 0.87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 530 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn entspreche der Vorabankündigung vom 23. Oktober, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Auch die höheren Zielsetzungen seien seitdem schon bekannt gewesen und mittlerweile im Konsens eingearbeitet. In den neuen Details liege der Fokus nun auf dem Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung, in dem sich das Wachstum verbessert habe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
530.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
580.40 € 		Abst. Kursziel*:
-8.68%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
589.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.11%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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