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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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12.11.2026 12:12:13

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
590.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
579.20 € 		Abst. Kursziel*:
1.86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
584.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.03%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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