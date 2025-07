Bitcoin setzt Rekordrally fort und überspringt erstmals 120'000-Dollar-Marke

Der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung kletterte am Montag im frühen Handel zum ersten Mal über die Marke von 120'000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs bis auf 121'488 Dollar. Der Bitcoin hatte sich bereits am Wochenende an die Marke von 120'000 Dollar herangetastet, aber noch vor ihr kehrt gemacht. Der Bitcoin befindet sich seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Kryptowährungen gilt, zum US-Präsidenten Anfang November auf einem Höhenflug. Seit der Wahl legte der Wert des Bitcoins rund drei Viertel zu.

Ein Teil der Dynamik sei auf das höhere institutionelle Interesse zurückzuführen, heisst es im Handel. Marktteilnehmer sprechen von schwindendem Vertrauen in staatliche Währungen aufgrund der steigenden Verschuldungs, wie es bei Investor Louis Navellier heisst. Die kryptofreundlichen Massnahmen der Trump-Administration hätten dem Bereich Legitimität verliehen, sagt Analyst Aaron Hill von FP Markets. Seit Anfang 2025 hätten Spot-Bitcoin-ETF 14,4 Milliarden US-Dollar angezogen, und auch Unternehmen verstärkten ihre Beteiligung, ergänzt Analyst Dilin Wu von Pepperstone.

