ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 525 auf 510 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei geprägt gewesen von der nach hinten verschobenen Belebung des Geschäfts mit der Cloud-Platform Azure, schrieb Analyst Karl Keirstead in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies untergrabe das Vertrauen in die Wachstumsaussichten etwas. Er kappte seine Schätzungen./ag/tih;