Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft anlässlich untermauerter Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz (KI) mit der Entwicklung eigener Chips auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern etabliere damit seine Präsenz im Bereich der sogenannten generativen KI, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geringere Abhängigkeit von Drittanbietern könne Microsofts Kapazitäten erweitern und die Markteinführung dieser Chips beschleunigen./la/gl;

