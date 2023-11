ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Auf der ersten Nutzer- und Entwicklerkonferenz von OpenAI habe er seinen Fokus auf die KI-Geschichte (Künstliche Intelligenz) des US-Softwarekonzerns Microsoft gelegt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Fazit sei: Was für OpenAI gut sei, sei auch gut für die Cloud-Computing-Plattform Azure. Sollte OpenAI nun etwa aktiv Softwareentwickler dazu drängen, Apps mit ChatGPT/GPT-4 zu erstellen, die Preise zu senken und die Modellleistung zu verbessern, könnte dies zu einer stärkeren OpenAI-Nutzung von Azure führen und sich für Microsoft als kleiner Vorteil erweisen./ck/gl;