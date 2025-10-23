Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 11:51:56
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Erwann Dargorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06:44
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|12:03
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Hold
|12:01
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|11:58
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|11:57
|
UBS AG
Roche Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Michelin Underweight
|11:51
|
UBS AG
Nokia Neutral