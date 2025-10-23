Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
23.10.2025 06:29:07
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus inmitten eines volatilen Geschäftsumfelds stünden die Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb Jose M Asumendi am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen und der Gewinnwarnung des Reifenherstellers. Er kürzte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) deutlich./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse