NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und vor den Quartalszahlen sowie mit Blick auf Daten zu Wettbewerber-Produkten für das Krebsmittel Bavencio auf dem Krebskongress Esmo habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem schwachen dritten Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns und sinkenden Konsensprognosen./gl/edh;