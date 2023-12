NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Der Flop mit dem Wirkstoff Evobrutinib dürfe nicht als Hinweis auf etwaige strukturelle Probleme in der Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Konzerns gedeutet werden, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vielmehr müsse die Branche generell die Studiendesigns verändern und weniger kranke Patienten aufnehmen, da es inzwischen effektivere Mittel bei Multipler Sklerose gebe - was sich in Mercks Fall als Hindernis erwiesen habe. Die Mittelfristziele der Pharmasparte blieben indes intakt, und 2024 sei wegen fehlender Anlaufkosten für Evobrutinib mit einem höheren Betriebsergebnis zu rechnen./tav/gl;