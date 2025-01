NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" belassen. 2024 sei ein Jahr gewesen, das durch den ersten strukturellen Umsatzrückgang deutscher Autohersteller in China gekennzeichnet gewesen sei, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie zu deutschen Premiumherstellern. Die Umsätze von Porsche seien dort im Jahresvergleich um mehr als 40 Prozent gesunken und die von Mercedes-Benz und BMW um mehr als 20 Prozent. Die Stabilisierung der Umsatzdynamik in China sei aber für den Investment-Case der Autobauer von entscheidender Bedeutung, denn aus China komme der höchste Beitrag zu den Margen./ck/bek;