NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Selbst auf Basis seiner Schätzungen, die im Vergleich zu den jüngsten Unternehmensaussagen konservativ seien, könnte der Autobauer 2025 und 2026 weiteres Kapital in Höhe von 10 Prozent der Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/men;