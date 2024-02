NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die angekündigte neue Ausschüttungspolitik des Autobauers sei mutig, passe aber in dessen Bemühen, sich stärker auf eine Luxusstrategie zu fokussieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese werde durch den stabilen Barmittelzufluss untermauert./gl/he;