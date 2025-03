NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, während er mit einem Übergangsjahr rechne, schrieb Analyst Harry Gowers in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. In den vergangenen Monaten seien die Erwartungen an die Fluggesellschaft gesunken. Der erhebliche Kostendruck abseits der Kerosinpreise dürfte anhalten. Immerhin sei bei der Profitabilität im Bereich Lufthansa Germany etwas Besserung zu erwarten, weshalb er seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) angehoben habe./gl/ag;