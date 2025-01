NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa vor den Quartalszahlen aus der Branche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das Bild dürften sich kaum geändert haben hinsichtlich der Vorquartale im vergangenen Jahr, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die britisch-spanische IAG werde voraussichtlich wieder besser abschneiden als die anderen großen europäischen Fluggesellschaften. Mit Blick auf die Lufthansa gebe es Druck auf die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025./bek/nas;