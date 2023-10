NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des angekündigten Einstiegs von Air France-KLM bei der schwedischen SAS auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Mit der knapp 20-prozentigen Beteiligung von Air France-KLM werde SAS den Luftfahrtverbund "StarAlliance" verlassen müssen und sich wohl der Konkurrenz-Allianz "Skyteam" anschließen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darüber dürfte das StarAlliance-Mitglied Lufthansa mit ihren umfangreichen Kurzstreckenverbindungen von den nordischen Ländern zu den Drehkreuzen nicht gerade glücklich sein./edh/mf;