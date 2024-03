NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Wachstum der Kapazitäten von Fluggesellschaften normalisiere sich, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies werte er positiv für die Angebots- und Nachfragesituation. Das Wachstum auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bleibe immer noch hinter dem Wachstum auf der Langstrecke zurück, was weiterhin vorteilhaft für die Preisaussichten von Billigfliegern sei./tih/la;