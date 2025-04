NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen von 6,40 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Fuggesellschaft dürfte ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe sie ihre Gewinnerwartungen etwas reduziert, da die Nachfrage im aktuellen Wirtschaftsumfeld nachlassen könnte./mis/ck;