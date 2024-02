NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Analystin Emma Letheren verwies in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend darauf, dass der Kosmetikkonzern die Umsatzerwartungen mit seinem vierten Quartal verfehlt habe. Vor allem das Geschäft in Nordasien und Europa sei deutlich hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/he;